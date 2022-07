Momento em que o suspeito é preso em Duque de Caxias para ser levado a Guapimirim - Divulgação

Publicado 06/07/2022 21:09

Guapimirim – Um homem de 66 anos, identificado pelas iniciais H. R. A. (vulgo “Caroço”), foi preso nesta quarta-feira (6/7), em Santa Cruz da Serra, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, acusado de estupro de vulnerável. A captura foi feita por policiais civis da 67ª DP (Guapimirim) em cumprimento do mandado expedido pela Vara Criminal da Comarca de Guapimirim.

O crime aconteceu em março de 2019, em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, o que explica o motivo de a referida delegacia investigar o caso. A vítima tem transtornos mentais e na época tinha 15 anos. Dois meses após o delito, em junho do mesmo ano, ele teve prisão preventiva decretada, tendo ficado por mais de três anos foragido da Justiça.

Segundo as investigações, a mãe da adolescente deu por falta da filha no quintal de casa e ao procurá-la flagrou o vizinho H. R. A., dono de um ferro-velho, mantendo relações com a vítima no local.

A captura desse suspeito foi feita por meio da Operação Águas Passadas, da 67ª DP (Guapimirim), cujo objetivo é colocar na cadeia foragidos da Justiça com mandados de prisão antigos. Essa prisão foi a terceira na referida iniciativa.

A prisão de H. R. A. tem como base o artigo 217-A do Código Penal (Lei nº 2.848/1940), que trata do delito de estupro de vulnerável.