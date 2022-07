Pórtico de Guapimirim - Divulgação

Pórtico de GuapimirimDivulgação

Publicado 05/07/2022 14:53 | Atualizado 05/07/2022 14:55

Guapimirim – Contribuintes de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, tanto pessoas físicas quanto jurídicas, poderão quitar débitos em atraso com até 90% de desconto em juros e multas. A prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda, lançou o Programa de Recuperação Fiscal (Refis) 2022 no último dia 27 de junho.

Os descontos incidirão sobre o pagamento do Imposto sobre Serviços (ISS), Imposto Predial sobre Território Urbano (IPTU), taxas e outros impostos municipais. O prazo para aderir é até o próximo dia 15 de agosto.

Será preciso comparecer ao Setor de Arrecadação, na sede da Prefeitura de Guapimirim, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 8h às 17h, com o seguintes documentos:

* Cópia do comprovante de residência.

* Cópia da carteira de identidade.

* Cópia do CPF.

A Prefeitura de Guapimirim fica na Avenida Dedo de Deus nº 1.161, bairro Cantagalo. Fica em frente ao Cambucás.