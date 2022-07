Segundo os idealizadores, em Guapimirim as obras ficarão assim - Secom PMG - Divulgação

Segundo os idealizadores, em Guapimirim as obras ficarão assimSecom PMG - Divulgação

Publicado 03/07/2022 18:27

Guapimirim – Foi lançado em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, o programa Casa da Gente. Trata-se de um projeto de habitação popular do governo do estado do Rio de Janeiro. A cerimônia aconteceu na última sexta-feira (1/7) e contou com a presença de representantes do poder público, políticos e alguns dos futuros beneficiários. A prefeita de Guapimirim, Marina Rocha (Brasil-RJ), participou.

Serão construídos 40 apartamentos de 57 metros quadrados, com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. O empreendimento também contará com um playground, academia da terceira idade e um espaço comum com churrasqueira. Em Guapimirim, o programa será executado em parceria com a prefeitura.

O Casa da Gente é destinado a famílias que vivem em área de risco e de vulnerabilidade social. Alguns dos futuros beneficiários aguardam desde 2011 por uma moradia digna em processos que envolvem Ministério Público, Defesa Civil e Assistência Social.

“Hoje foi mais um dia daqueles que a gente guarda pra sempre. Venho buscando junto ao Estado ajuda pra desenvolver a nossa cidade. Desde 2011 o município não cumpre seu papel com as famílias que residem em área de risco. E já estávamos a ponto de pagar multa milionária, prejudicando fatalmente o crescimento de Guapimirim”, contou a mandatária guapimiriense nas redes sociais.

A data de entrega das casas não foi divulgada, tendo em vista que as obras ainda vão começar.