Momento em que o acusado chega à delegaciaDivulgação

Publicado 29/06/2022 17:03

Guapimirim – Um homem de 40 anos, identificado pelas iniciais J. E. M. S., foi preso preventivamente no bairro Vale das Pedrinhas, em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, na noite dessa terça-feira (28/6), por esfaquear um parceiro de drogas. A captura foi feita por policiais civis da 67ª DP (Guapimirim) em cumprimento do mandado expedido pela Vara Criminal de Magé.

O crime aconteceu em fevereiro deste ano. A vítima, identificada pelas iniciais J. N. S., 36 anos, estava consumindo cocaína com o acusado. Depois de um desentendimento, J. E. M. S. esfaqueou o colega 15 vezes, segundo as investigações.

O suspeito contou com a ajuda de uma terceira pessoa para imobilizar a vítima, enquanto desferia facadas.

J. E. M. S. foi preso por tentativa de homicídio, com base nos artigos 121 e 14 do Código Penal (Lei nº 2.848/1940).