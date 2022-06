A concessionária contou com o apoio da Polícia Civil para inspecionar imóveis residenciais e comerciais - Enel - Imagem cedida ao DIA

Publicado 27/06/2022 17:31

Guapimirim – Ao menos seis pessoas foram presas em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, por crime de furto de energia durante a 26ª edição da operação Energia Legal promovida pela Enel, em parceria com a Polícia Civil, entre os dias 21 e 24 deste mês.

Na ocasião, também foram feitos 14 registros de ocorrência e identificadas 472 situações de furto de energia elétrica em imóveis residenciais e comerciais. Os agentes da concessionária constataram irregularidades nos medidores dos imóveis visitados.

A operação Energia Legal teve início em 2019. Durante as 26 edições em 19 municípios, já foram identificados 11.861 clientes por ‘gato’ de luz, sendo 10.954 residenciais e 907 comerciais.

De acordo com o Código Civil (Lei nº 10.406/2002), a energia elétrica é um bem móvel, o que faz com que seja considerado crime previsto no artigo 155 do Código Penal (Lei nº 2.848/1940). As penalidades podem variar de um a quatro de prisão mais multa em caso de réu primário ou de quatro a 10 anos de cadeia se houver fraude ou abuso de confiança.

“O trabalho integrado entre as diversas áreas da empresa, em conjunto com a Polícia Civil, gera resultados muito relevantes no combate ao furto de energia. Minimizar este tipo de ocorrência em nossa área de concessão, assim como os bons resultados operacionais, geram benefícios tanto para a companhia quanto para os clientes”, comentou Ricardo Lima, responsável por Operações de Perdas da Enel Rio.

Durante a operação Energia Legal em Guapimirim, houve também trocas gratuitas de lâmpadas convencionais pelas de led (diodo emissor de luz, na sigla em inglês) e foram feitos mais de 100 atendimentos aos clientes em assuntos como troca de titularidade, emissão de segunda via de conta, pedido de parcelamento de débitos e inclusão na tarifa social, destinada a pessoas de baixa renda e inscrita no Cadastro Único (CadÚnico), o banco de dados do governo federal.

A Enel montou uma tenda com uma unidade móvel, em Parada Modelo, para atender os clientes e orientar sobre o consumo responsável de luz, além dos riscos para a segurança e para os danos provocados pelo furto de energia, além de suas consequências legais.