Fachada do Detran.RJ em GuapimirimDivulgação

Publicado 24/06/2022 13:17

Guapimirim – Os mutirões do Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro (Detran.RJ) que costumam ocorrer aos sábados para tratar de assuntos relativos à identificação civil, carteira nacional de habilitação (CNH), propriedade de veículos e carteira da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) serão adiados em todo o estado fluminense, inclusive em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, devido à greve dos servidores iniciadas nessa quinta-feira (23/6). A série de atendimentos prevista para o próximo sábado (25) teve de ser suspensa.

Em Guapimirim, por exemplo, são realizados em sábados alternados atendimentos específicos para emissão de carteira de identidade e para emissão de carteira de motorista e assuntos afins. Os mutirões estão acontecendo desde o ano passado por conta da flexibilização das medidas de controle sanitário. Os atendimentos ficaram suspensos em 2020 e início de 2021 devido à pandemia de coronavírus (covid-19).

De acordo com o Sindicato dos Funcionários do Detran.RJ (Sindetran), para suspender a greve a categoria exige um plano de cargos e salários e também reclama das más condições de trabalho e de higiene como infestações de baratas, ratos e até de cobras em alguns postos de vistoria e de atendimento ao público, ademais de ambientes úmidos, sujos e mofados.

“Mais uma dura realidade enfrentada pelos servidores do Detran RJ! É nítida a precariedade do nosso ambiente de trabalho. Muitos postos de vistoria, CIRETRANs e SATs sofrem com infestação de ratos, baratas e em alguns até cobras. O risco a saúde e bem-estar são negligenciados pela administração do Detran.RJ! Os servidores são submetidos a ambientes úmidos, paredes mofadas que estão descascando. Não há mobiliário e material para execução dos serviços. Quando existem, os banheiros em sua maioria, encontram-se em péssimas condições, como retratado nas fotos, sem manutenção e sem limpeza. Até quando seremos desrespeitados e obrigados a arriscar a saúde? Até quando seremos reféns dessa péssima administração? Os servidores do Detran RJ clamam por dignidade e justiça!”, reclamou o Sindetran nas redes sociais.

O Detran.RJ informou que existe um acordo judicial em andamento com o sindicato, o qual foi estabelecido em audiência conciliatória no último dia 13 de junho perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), e que o mesmo estaria sendo cumprido por parte do órgão governamental.

“Diante do anúncio de paralisação por parte do Sindetran, mesmo com o Detran.RJ cumprido a sua parte neste acordo, o TJRJ determinou, judicialmente, em despacho assinado pelo presidente do Tribunal, que o sindicato se abstenha da realização da greve a partir do dia 23/6 – ‘sob pena de multa de R$ 500 mil por cada dia de paralisação’ – visto que a greve descumpre uma decisão judicial do próprio TJRJ”, disse o Detran.RJ.

O departamento de trânsito fluminense acrescentou que o salário dos servidores estariam em dia e que o atendimento nos postos de vistoria ocorre normalmente, tendo em vista que a grande maioria dos serviços é feita por funcionários terceirizados.

Se algum exame ou serviço não for realizado em decorrência da greve, o mesmo será reagendado com os usuários afetados.

Em fevereiro de 2021, o sindicato chegou a anunciar uma greve, ao alegar os salários dos servidores estariam defasados e também da falta de um plano de carreira. Em ofício enviado ao Detran.RJ na ocasião, a entidade representativa dos trabalhadores destacou o fato de o órgão estatal ter arrecadado mais de R$ 1,3 bilhão em 2020.