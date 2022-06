Pórtico principal de Guapimirim - Divulgação

Publicado 24/06/2022

Guapimirim – O município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, sediará o I Fórum Municipal de Combate à Intolerância Religiosa às 11h do próximo domingo (26/6), no Colégio Estadual Alcindo Guanabara, no Centro. A iniciativa está sendo organizada pelo Terreiro de Umbanda do Caboclo Sete Flechas (Tucasef), situado na referida cidade.

O evento faz parte da execução do projeto Crenças, Credos e Diversidade Cultural, de autoria do Tucasef, cuja proposta foi premiada pelo edital Povos Tradicionais Presentes no RJ, lançado pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (Secec). Essa série de atividades religiosas e culturais acontecerá nos dias 25 e 26 deste mês, sábado e domingo, respectivamente.

De acordo com os organizadores, o fórum será “um marco no tocante ao respeito à diversidade religiosa” em Guapimirim.

Programação

* Dia 25/6 (sábado)

Todas as atividades do primeiro dia ficarão centralizadas na praça do bairro Cotia, com início a partir das 13h.

13h – Cerimônia de abertura, com o Tucasef dando as boas-vindas aos representantes das diversas religiões presentes.

13h20 – Apresentação cultural.

13h30 – Apresentação dos diversos segmentos religiosos.

14h – Palestra sobre o meio ambiente, com orientação sobre a utilização das matas e cachoeiras nas entregas de oferendas, respeito a natureza e recursos naturais.

15h – Apresentação Cultural.

15h30 – Palestra sobre o cultivo de Plantas medicinais, hortaliças dentro da comunidade de terreiro para fins terapêuticos e medicinais.

Palestrante: Marlene Maria Rodrigues, ex-secretária municipal de Agricultura de Guapimirim entre 2009 e 2015.

15h30 – Apresentação Cultural.

15h45 – Palestra sobre o meio ambiente orientação sobre a utilização das matas e cachoeiras nas entregas de oferendas, respeito a natureza e recursos naturais.

Palestrante: Sandra Helena Arruda da Silva – profissional técnica da Secretaria Municipal do Ambiente e Sustentabilidade de Guapimirim.

* Dia 26/6 (domingo)

Já no segundo e último dia, as atividades ocorrerão na praça da Cotia e no Centro, com direito a uma caminhada no final.

11h às 18h – Exposições de artesanatos e comidas típicas e apresentações culturais durante todo o evento.

Local: Praça da Cotia.

11h – 1º Fórum Municipal de Combate a Intolerância Religiosa de Guapimirim.

Local: Colégio Estadual Alcindo Guanabara.

Endereço: Rua Joaquim Coelho nº 139 – Centro – Guapimirim.

15h – Caminhada dos segmentos religiosos, com ponto de concentração na Praça da Emancipação, no Centro, em direção à Praça da Cotia.

Sobre o edital Povos Tradicionais Presentes no RJ

O edital Povos Tradicionais Presentes foi lançado pelo governo fluminense em novembro do ano passado por ocasião do Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado no dia 20 daquele mês. A cerimônia de abertura das inscrições aconteceu durante uma “live” transmitida do Quilombo São José, no município de Valença, o mais antigo do estado do Rio de Janeiro.

Ao todo, foram premiados 123 projetos de cunho cultural e religioso, sendo 35 de pessoas jurídicas, no valor de R$ 80 mil cada, e 88 de pessoas físicas, no valor de R$ 25 mil cada. No total, foram investidos R$ 5 milhões nessas duas modalidades de projetos.