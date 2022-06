Funcionários da Enel estão visitando imóveis acompanhados de policiais civis - Enel - Imagem cedida ao DIA

Funcionários da Enel estão visitando imóveis acompanhados de policiais civisEnel - Imagem cedida ao DIA

Publicado 22/06/2022 13:17

A concessionária de energia elétrica Enel está realizando a 26ª edição da operação Energia Legal em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, entre os dias 21 e 24 de junho, no intuito de combater a fraude e o furto de energia. Para isso, uma equipe técnica está sendo acompanhada por policiais civis numa força-tarefa até os imóveis residenciais e/ou comerciais para fiscalização. Se forem encontrados “gatos” de energia, os mesmos serão retirados.

De 2019 para cá, ao longo de 25 edições da operação Energia Legal em 18 municípios, a Enel identificou um total de 11.389 casos de clientes com furto de energia, sendo 10.492 em residências e 897 em estabelecimentos comerciais.

A empresa montou uma tenda nas proximidades da estação de trem de Parada Modelo, em Guapimirim, com uma unidade móvel, e colocou uma equipe de profissionais para conscientizar a população acerca dos danos elétricos ocasionados por ligações clandestinas e também sobre as penalidades previstas para esse tipo de crime, que pode levar de um a oito anos de prisão.

Funcionários da concessionária também orientam os moradores sobre segurança na rede elétrica, o uso de lâmpadas mais econômicas, o consumo consciente de energia elétrica, ademais de troca gratuita de lâmpadas.

Os clientes poderão aproveitar essa unidade móvel em Parada Modelo para solicitar segunda via de conta, parcelamento de débitos em atraso e mudança no nome do titular da conta.

Os clientes de baixa renda também poderão se cadastrar no programa Tarifa Social de Energia Elétrica, do governo federal, que oferece desconto de até 65% na conta de luz em relação à tarifa residencial normal. Na ocasião, também será possível fazer troca de lâmpadas incandescentes e/ou fluorescentes por até duas de LED.

Vale lembrar que o percentual de desconto na tarifa social está limitado ao consumo mensal de até 220 kWh.

O benefício pode ser solicitado por pessoas de baixa renda de todo o Brasil, independentemente da concessionária que atue na localidade. Para isso, um dos quesitos é estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico), banco de dados da União para fins de políticas públicas e sociais ou possuir alguma deficiência cujo tratamento exija uso continuado de aparelho elétrico para poder funcionar.