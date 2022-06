Momento em que o suspeito é conduzido a 67ª DP, em Guapimirim - Divulgação

Publicado 23/06/2022 16:24

Guapimirim – Um homem de 47 anos foi preso preventivamente em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, nessa quarta-feira (22/6), por tentativa de homicídio. A captura de Antonio Marcos Silva de Almeida foi realizada por policiais civis da 67ª DP (Guapimirim) em cumprimento de mandado expedido pela Vara Criminal de Magé.

A prisão preventiva pode ser aplicada em qualquer fase das investigações e não há prazo limite para que o réu permaneça detido no decorrer do processo.

Antonio Marcos é suspeito de tentar matar uma pessoa com uma faca num bar no bairro Fragoso, em Magé, na Baixada Fluminense. De acordo com as investigações, ele parecia estar, supostamente, sob efeito de drogas ou álcool. A vítima – que sequer conhecia o acusado e cuja identidade não foi revelada – conseguiu se defender com uma barra de ferro. Também não houve nenhum tipo de discussão anterior entre ambas as partes que motivasse o ataque.

O suspeito estava sendo monitorado pelo Setor de Inteligência da 67ª DP (Guapimirim). Ele foi preso pela equipe que cuidou do caso, em 1998, na 66ª DP (Piabetá), quando ainda não existia uma delegacia em Guapimirim.

Antonio Marcos foi preso por tentativa de homicídio, com base no artigo 121 do Código Penal (Lei nº 2.848/1940).