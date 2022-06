A prefeita Marina Rocha fiscaliza as obras de construção do novo centro de monitoramento, acompanhada do secretário de Segurança, Wallace Gulineli (camisa azul clara) e do secretário de Urbanismo, José Lucas Alves (camisa azul escura) - Secom PMG - Imagem cedida ao DIA

Publicado 23/06/2022 20:03

Guapimirim – Um centro de monitoramento está sendo construído em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, no intuito de auxiliar na segurança pública. Desse modo, será possível acompanhar em tempo real eventuais ocorrências e acionar a polícia. O novo departamento atuará em parceria com as polícias civil e militar.

Inicialmente, serão instaladas 30 câmeras em diversos pontos estratégicos da cidade, com monitoramento 24 horas, sete dias por semana. Com quatro televisores, os agentes da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil de Guapimirim poderão acompanhar movimentações suspeitas em locais públicos.

O novo empreendimento terá capacidade de expansão para mais de 200 câmeras e mais de 20 televisores e ficará próximo à base da Guarda Civil Municipal e da 67ª DP (Guapimirim) em local totalmente seguro.

“A segurança é uma das prioridades do nosso governo. Estamos investindo cada vez mais nesse segmento como forma de coibir a criminalidade no nosso município, estabelecendo mais uma parceria estratégica com os órgãos de segurança do estado do Rio de Janeiro. Apoiamos a construção do novo DPO (Destacamento de Policiamento Ostensivo) do Vale das Pedrinhas, e agora damos mais um passo”, comentou a prefeita de Guapimirim, Marina Rocha (Brasil-RJ).

Os agentes que atuarão no centro de monitoramento passaram por triagem e treinamento e deverão assinar um termo de sigilo sobre as ações que serão desenvolvidas.

“Investir na segurança é investir no turismo, no comércio, no cidadão. Nossa cidade vem crescendo, muitos empreendimentos novos, e esse crescimento atrai a marginalidade, porém em Guapimirim eles não vão ter facilidade, pois a segurança pública aqui é levada a sério!”, expressou o secretário municipal de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil, Wallace Gulineli.

Além da sala de monitoramento, essa nova unidade de vigilância ainda contará com uma recepção, refeitório e sala de crise.