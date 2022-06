Inauguração do novo sistema de iluminação foi marcado por festividade para a população - Secom PMG - Divulgação

Publicado 26/06/2022 14:42

Guapimirim – Postes de praças e de vias públicas de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, terão a substituição de lâmpadas convencionais pelas de LED (na sigla em inglês significa diodo emissor de luz) por serem mais econômicas e sustentáveis. Para registrar essa novidade, a prefeitura promoveu um evento de lançamento Programa de Eficiência e Economia de Iluminação Pública (Agora é LED) na última sexta-feira (24/6).

A praça do bairro Cotia foi a primeira a ser contemplada. Após passar por uma revitalização, recebeu 155 lâmpadas de led. Nesse local, o governo guapimiriense promoveu um evento com direito a apresentação de quadrilhas, de trio de forró, de DJs e com show de Alexandre Barros, além de entretenimento para a criançada, como um touro mecânico, por exemplo.

Durante o evento, também ocorreu a entrega da segunda etapa da ciclofaixa rural – destinada ao ciclismo –, com mais 550 metros, interligando com a etapa inicial construída no entorno da Praça Niterói, a alguns quarteirões da Cotia, na Rua Marta Alcântara Fares, e cujo lançamento ocorreu no último dia 27 de maio à conclusão das obras do programa Meu Bairro Agora é Diferente . Aquela ocasião foi comemorada com vias que ganharam um novo visual, com atividades recreativas para a criançada e shows do grupo Eternizar e Zero21.