Imagem ilustrativa do volante de um carro antigo - andreas160578 - Pixabay - Creative Commons

Publicado 01/07/2022 09:26

Guapimirim – O município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, será o destino turístico de amantes de carros antigos no próximo domingo (3/7). Haverá uma carreata turística, passando por diferentes pontos da cidade. O evento está sendo organizado pelo portal Saudopistas e conta com o apoio da Secretaria Municipal de Turismo de Guapimirim.

Os participantes se concentrarão no Maracanã, ao lado do antigo Museu do Índio, na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro, às 7h do domingo (3/7). A saída, em carreata, com destino ao município da Serra Verde Imperial está prevista para as 7h30. A previsão de chegada em Guapimirim é para as 9h. O retorno à capital fluminense está programado para as 15h30.

O roteiro inclui passar pela cachoeira da Barreira e pelo Kartódromo de Guapimirim. Os interessados poderão participar de duas baterias reservadas para o Saudopistas.

Para participar, os organizadores do evento pedem doações de alimentos não perecíveis que integram a cesta básica, como arroz, feijão, fubá, açúcar, sal, entre outros. Toda a arrecadação será destinada à Fazenda Esperança, uma associação religiosa situada em Guapimirim e que oferece abrigo a mulheres.

O Saudopistas é destinado aos saudosistas de carros antigos e é de responsabilidade do jornalista e radialista Renato Cantharino e da professora de Língua Portuguesa Clara Bueno.