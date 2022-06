Fachada da 67ª DP, em Guapimirim - Imagem: Izaias França - O DIA

Publicado 30/06/2022 14:58

Guapimirim – Um adolescente de 17 anos, morador do bairro Quinta Mariana, em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, foi apreendido por ato análogo ao crime de tráfico de drogas. A apreensão ocorreu na tarde dessa quarta-feira (29/6) e foi feita por policiais civis da 67ª DP (Guapimirim) em cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido pela Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Teresópolis, no último dia 14 deste mês.

De acordo com as investigações, em agosto do ano passado, o adolescente foi apreendido em flagrante com 48 invólucros de maconha no bairro Meudon, na cidade vizinha de Teresópolis, na Região Serrana. Ele foi liberado mediante ordem judicial.

Em dezembro último, menos de quatro meses, ele foi novamente apreendido. Dessa vez, estava com dois rádios comunicadores no bairro Lagoa, no município vizinho de Magé. Os aparelhos costumam ser utilizados por criminosos para avisar da chegada da polícia em comunidades. O menor infrator acabou sendo liberado de novo por decisão da Justiça.

O nome do infrator não pode ser divulgado, por conta do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) – Lei nº 8.069/1990 –, que proíbe a exposição de menores de 18 anos em situações nas quais aparecem como autores de atos análogos a delitos.