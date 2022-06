Pórtico principal de Guapimirim - Divulgação

Publicado 29/06/2022 18:52

Guapimirim – Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, é o terceiro município fluminense mais bem avaliado pelo Tesouro Nacional no Ranking Qualidade de Informação Contábil e Fiscal no (Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi) de 2021. Os dados foram divulgados nessa terça-feira (28/6) e levam em conta as informações financeiras prestadas por prefeituras e estados, por meio das controladorias, ao governo federal.

Numa avaliação de zero a 100, Guapimirim obteve 83.47 pontos, alcançando nota B e 91,7% de acertos. Entre as 92 prefeituras fluminenses, está atrás somente de Cantagalo, com 84.07 pontos (92,4% de acertos) e Italva, com 83.83 pontos (92,1% de acertos). Essas duas cidades também lograram a mesma nota.

No índice nacional, em comparação às mais de cinco mil cidades brasileiras, Guapimirim está em 858º lugar. O município da Baixada Fluminense está muito à frente da capital fluminense, por exemplo. No ranking estadual, o Rio está na 20ª colocação, com nota C, 68.45 pontos (75,2% de acertos) e na posição 3.763 em escala geral.

Num comparativo com os municípios da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, Guapimirim aparece em primeiro lugar. Na segunda colocação está a Cidade Maravilhosa.

Se a análise for feita com os municípios vizinhos, Guapimirim também lidera com a referida pontuação e percentual de acertos de informações, com nota B.

Itaboraí, por exemplo, ficou na posição 4.491 no ranking nacional, com 63.22 pontos (69,5% de acertos), enquanto que Petrópolis, na Região Serrana, na colocação de número 4.630, com 61.99 pontos (68,1% de acertos). Ambos obtiveram nota D.

Outras três cidades que fazem limite com Guapimirim lograram nota E: Teresópolis ficou na posição de número 4.891 na escala nacional, com 58.81 pontos (64,6% de acertos); Cachoeiras de Macacu alcançou a posição de número 5.323, com 29.88 pontos (32,8% de acertos); e Magé, na colocação de número 5.337 – do ranking geral –, com 26.33 pontos (28,9% de acertos).