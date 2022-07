Alcir e Marcelo são cunhados e comoveram o público - Renata Lasak - Imagem cedida ao DIA

Alcir e Marcelo são cunhados e comoveram o públicoRenata Lasak - Imagem cedida ao DIA

Publicado 04/07/2022 09:11

Guapimirim – Um corredor e um cadeirante foram a sensação durante a edição da Uphill Maratona Serra dos Órgãos, que aconteceu neste domingo (3/7), em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O educador físico Alcir Cesário dos Santos, de 53 anos, participou da modalidade Uphill Challenge 21k, empurrando num triciclo adaptado o cunhado Marcelo Rios, de 43 anos, que sofre de microcefalia.

Corredor e acompanhante disputaram a modalidade de 21 quilômetros, a mais difícil, tendo de subir a Serra dos Órgãos, de Guapimirim a Teresópolis, na Região Serrana. A dupla mora em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e já participa das competições desde 2018, quando completou 10 quilômetros de prova.

“Uma emoção sem tamanho voltar a este lindo percurso, agora com a companhia especial de meu cunhado e amigo Marcelo. Já superamos vários desafios juntos em corrida de rua. Mas nada se compara à subida da Serra dos Órgãos. Além da dificuldade da inclinação, ainda tem o ponto de corte no KM 8, ou 2 horas de prova, e o tempo limite de 4 horas. Hoje podemos dizer que nos tornamos verdadeiros ninjas runners!”, expressou o preparador físico.

Os participantes dessa competição são chamados de ninjas runners. A Uphill Maratona é apresentada pela operadora de telefonia Claro e organizada pela X3M Entretenimentos.

Além da dupla acima citada, também foi destaque na modalidade 21k o maratonista Delino Tomé, de 68 anos, que apesar da idade não se deixou intimidar pelo percurso íngreme.

Ademais a versão Uphil Challenge 21k, com 21 quilômetros de via em até quatro horas, Guapimirim também foi ponto de concentração da modalidade Uphil Experience 8.5k, na qual os competidores deveriam percorrer 8,5 KM pela BR-116, em direção a Teresópolis, em até três horas.

Em Teresópolis foi feita uma versão mais culta da competição, o Treino Warm 5k, trecho de cinco quilômetros a ser feito no intervalo de até uma hora e meia, nesse sábado (2).

Nesta edição realizada na Serra dos Órgãos participaram 2.500 competidores, entre atletas profissionais e amadores.

Na prova de 21k, o vencedor no masculino foi o corredor Eliezer de Jesus Santos, com uma hora 25 minutos 20 segundos de percurso. O segundo colocado foi Fábio Sanches, com uma hora 25 minutos 29 segundos. E o terceiro lugar ficou com Marcos Oliveira Paixão, com uma hora 26 minutos 20 segundos. Todos os vencedores já pontuaram para o circuito.

Já no 21k feminino, a vencedora foi Rejane Ester, com uma hora 38 minutos 45 segundos. A segunda posição ficou com a corredora Claudia Cristina Custódio, com o tempo de uma hora 50 minutos 37 segundos. E o terceiro lugar foi conquistado por Elida Cordeiro de Oliveira, com uma hora 51 minutos 49 segundos.

As próximas etapas estão previstas para acontecer entre os dias 3 e 4 de setembro em Rio do Rastro (SC), de 7 a 9 de outubro em Nova Friburgo (RJ) e entre 26 e 28 de novembro no Corcovado, no Rio.