Marcos Camelo interpreta 'Eu, Romeu', enredo que mistura a clássica estória de 'Romeu e Julieta' com dramas do subúrbio carioca - Adorável Companhia - Imagem cedida ao DIA

Publicado 04/07/2022 18:53 | Atualizado 04/07/2022 18:57

Guapimirim – O grupo teatral e circense Adorável Companhia, de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, conquistou três premiações durante a 29ª edição do Festival de Teatro do Vale do Paranhana (Festivale), o mais antigo festival do Rio Grande do Sul, que existe há 29 anos. Os festejos ocorreram entre os dias 29 de junho e 3 de julho deste ano no município de Rolante.

O referido grupo venceu nas categorias adultas de ‘melhor espetáculo’, com a apresentação de ‘Eu, Romeu’; de ‘melhor direção’, com Cecília Viegas; e de ‘melhor ator’, com Marcos Camelo. Foram três troféus conquistados.

‘Eu, Romeu’ se baseia na tragédia mais amada de William Shakespeare, ‘Romeu e Julieta’, com adaptações para os dramas e as tragédias dos subúrbios cariocas, onde o CEP de um indivíduo determina os acontecimentos de sua vida, suas limitações e o tamanho de suas conquistas. Em cena, Marcos Camelo sintetiza a dicotomia literária entre Montéquios e Capuletos e o drama real de viver entre duas comunidades no bairro de Rocha Miranda.

“A Adorável Companhia se sente muito orgulhosa em voltar para Guapimirim com o trabalho do grupo reconhecido num festival que já acontece há 29 anos! Foi lindo ver o teatro lotado todos os dias de festival. Um grande teatro! São 500 lugares e todas as cadeiras estavam ocupadas. Esperamos muito ver algo parecido em Guapimirim algum dia. É um trabalho de política cultural duradouro que queremos muito espelhar em nossa cidade”, expressou Cecília Viegas ao DIA.

Ao longo de seis dias, o evento reuniu mais de cinco mil pessoas, com cerca de 100 artistas do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Pelo estado fluminense, o único grupo teatral a participar foi a Adorável Companhia.

Quase uma tonelada de alimentos foi arrecadada durante o festival. Os mesmos foram entregues à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação e Cidadania de Rolante, que fará a distribuição para famílias de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social.

Para além das apresentações culturais, esta edição de 2022 foi mais comemorada por ter sido presencial. Por conta da pandemia de coronavírus (covid-19), as edições de 2020 e de 2021 tiveram de ser feitas online.