Fachada do Detran.RJ em GuapimirimDivulgação

Publicado 06/07/2022 21:47

Guapimirim – O Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro (Detran.RJ) fará um mutirão em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, no próximo sábado (9/7). Serão oferecidos serviços relativos à identificação civil como emissão de primeira e segunda da carteira de identidade.

O atendimento será feito mediante agendamento no site (www.detran.rj.gov.br) ou pelos telefones (21) 3460-4040, 3460-4041 ou 3460-4042, no horário das 6h às 21h.

Esta 59ª edição do mutirão disponibilizará ao todo sete mil vagas para diferentes tipos de serviços e em várias unidades do Detran.RJ espalhadas por municípios fluminenses. As inscrições foram liberadas no início da tarde desta quarta-feira (6).

O Detran.RJ de Guapimirim fica na Estrada do Bananal nº 2.115, no bairro Bananal. Fica perto do cemitério e do Hospital Municipal José Rabello de Mello.