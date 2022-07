Alguns dos tiros trocados acertaram o carro dos bandidos - Secom PMG - Divulgação

Publicado 08/07/2022 17:25 | Atualizado 08/07/2022 17:46

Guapimirim – Três bandidos foram presos em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, na madrugada desta sexta-feira (8/7), após troca de tiros com policiais do 34º Batalhão de Polícia Militar. Um dos criminosos foi baleado e levado para o Hospital Municipal José Rabello de Mello, no bairro Bananal, e já foi encaminhado ao sistema prisional.

Os nomes dos delinquentes não foram divulgados. Todos são de São Gonçalo. A entrada do grupo em território guapimiriense foi registrada por câmeras do centro de monitoramento, vinculado à Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil de Guapimirim. Agentes da Guarda Civil Municipal acompanharam pelo sistema de vigilância o ingresso de um veículo suspeito e avisaram à Polícia Militar, que fez a interceptação.

Com os criminosos foi apreendida uma grande de cabos de telefonia e de energia, os quais tinham sido furtados no caminho para Guapimirim. Segundo as investigações, o grupo tinha o hábito de praticar roubos na região. Um quarto integrante dessa organização conseguiu fugir.

É importante lembrar que a partir do próximo dia 17 de agosto, ferro-velhos situados em quaisquer dos 92 municípios fluminenses precisarão de autorização de funcionamento por parte da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), da Polícia Civil.

Para coibir a atuação do crime organização e de violência, a Prefeitura de Guapimirim começou a construir um centro de monitoramento . Mesmo em obras, a vigilância já funciona e está sendo feita por 30 câmeras espalhadas por diversos pontos da cidade. Com isso, é possível acionar as polícias Militar e Civil em tempo real.

O novo empreendimento terá capacidade para até 200 câmeras e mais de 20 televisores para auxiliar no monitoramento.