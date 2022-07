Os atletas e técnicos seguram a bandeira de Guapimirim - Semel Guapimirim - Divulgação

Publicado 17/07/2022 12:58

Guapimirim – Atletas de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, começam a receber o Bolsa Atleta e o Bolsa Técnico. A cerimônia para formalizar a entrega dos benefícios aconteceu na última quinta-feira (14/7), no auditório da prefeitura.

Ambos são programas municipais de incentivo ao esporte. Ao todo, 20 pessoas são contempladas, sendo 16 para Bolsa Atleta, com valores entre R$ 650 e R$ 1 mil cada, e quatro para Bolsa Técnico, no valor de R$ 750 cada.

Conforme noticiado pelo DIA, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer abriu inscrições para os dois programas em fevereiro deste ano. Entre os requisitos estavam: ser morador de Guapimirim há mais de dois anos, ter registro em federação esportiva no caso do atleta. Já para os preparadores esportivos, o tempo mínimo de experiência deveria ser de cinco anos, ter registro em conselho de educação física ou de treinador e comprovar que continua participando de competições.

Os benefícios serão pagos até dezembro deste ano como parte da edição de 2022 dos programas.

A cerimônia simbólica de entrega dos cheques contou com a participação da prefeita de Guapimirim, Marina Rocha (Brasil-RJ), do vice-prefeito Natalício da Farmácia, do secretário municipal de Esporte e Lazer, Jean Cardoso, e também de outros secretários e vereadores.