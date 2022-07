Cachoeira da Concórdia, em Guapimirim - Berro D'Água - Divulgação

Cachoeira da Concórdia, em GuapimirimBerro D'Água - Divulgação

Publicado 18/07/2022 10:30

Guapimirim – O município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, ganha mais duas áreas de conservação ambiental. São elas: Refúgio da Vida Silvestre do Sucavão e o Monumento Natural Municipal da Concórdia. O novo status dessas regiões foi reconhecido por meio dos decretos municipais nº 1.396/2022 e 1.397/2022, ambos publicados no diário oficial no último dia 7 de julho.

“Ambas as unidades já se inseriam em zonas de amortecimento e servirão como uma espécie de tampão em áreas limítrofes a outras unidades (estadual e municipal). Com a proteção legal desses territórios, ampliamos nosso poder de fiscalização, já que a proteção dessas áreas é de interesse federal, estadual e municipal”, sustentou a Prefeitura de Guapimirim.

São mais 336,63 hectares de áreas legalmente preservadas com a criação dessas duas novas unidades de conservação, segundo a Secretaria Municipal do Ambiente e Sustentabilidade.

Ainda de acordo com o Executivo guapimiriense, isso acarretará no incremento do ICMS Ecológico e ‘a atividade de preservação andará de mãos dadas com a agricultura sustentável da comunidade, enquanto que na Concórdia a unidade de conservação desenvolverá de forma correta o turismo em uma das maiores belezas naturais da nossa cidade’.

O ICMS Ecológico é o antigo ICMS Verde, uma verba do governo do estado do Rio de Janeiro destinada a municípios fluminenses que investem em políticas ambientais. Na semana passada, O DIA noticiou que Guapimirim arrecadou R$ 4,3 milhões para o ano fiscal de 2022 e, atualmente, está na 21ª posição entre as 92 prefeituras.

A região do Sucavão tem certa importância para o agronegócio regional, especialmente a agricultura familiar, cujos produtores adotam práticas sustentáveis no plantio. Já a região da Concórdia possui belas cachoeiras e está inserida na Mata Atlântica.

Antes da criação dessas duas novas áreas de conservação ambiental, quase 80% do território guapimiriense estavam em áreas de proteção ambiental (APAs). Depois disso, reforça-se ainda mais a vocação do município para a preservação da natureza.