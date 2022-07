Monitoramento ambiental feito em novembro de 2021, na RJ-149, na altura de Rio Claro - Ceperj - Imagem cedida ao DIA

Publicado 20/07/2022 04:34

Guapimirim – Agentes ambientais – guarda-parques, polícia florestal e secretários de meio ambiente – vão participar de uma capacitação para o manejo de animais silvestres atropelados. O treinamento ocorrerá no Centro de Primatologia do Rio de Janeiro (CPRJ), em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, das 9h às 15h desta quarta-feira (20/7).

Desse modo, os agentes ambientais poderão monitorar rodovias que cortam ou margeiam unidades de conservação e aprender como deve ser o manejo de animal silvestre vivo ou morto, por conta de zoonoses ou de doenças transmissíveis entre os animais e o homem. A Fundação Ceperj estima que cerca de 150 mil bichos sejam vítimas de acidentes por ano.

O treinamento faz parte do projeto ‘RJ é o bicho’, que terá início em Guapimirim e está sob a responsabilidade da Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro (Ceperj), por meio da Coordenadoria de Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais (Cooprua).

“O animal colabora com o meio em que vive, portanto, um atropelamento envolve diferentes problemas, seja com a fauna ou até com a própria flora. Os atropelamentos colocam em risco a manutenção da nossa biodiversidade”, comentou o presidente da Fundação Ceperj, Gabriel Lopes.

“Atropelar um animal numa via é crime, isso além de ser traumatizante passar e visualizar um animal atropelado na via, então tem vários tipos de impactos, inclusive ambientais”, completou o coordenador do Cooprua, Yuri Maia.

Com sede em Botafogo, bairro da Zona Sul do Rio, a Fundação Ceperj é uma escola de gestão e de políticas públicas para servidores públicos e demais interessados pertencente ao governo do estado do Rio de Janeiro. Com mais de 50 anos, atua como uma instituição sem fins lucrativos. É responsável pelas bases estatísticas e cartográficas do Estado do Rio de Janeiro. Sua equipe atua na coleta e análise de dados, com objetivo de subsidiar gestores e estudiosos na percepção da realidade do estado e no aperfeiçoamento das políticas públicas.

O Centro de Primatologia do Rio de Janeiro (CPRJ) é uma referência na preservação de primatas e em pesquisas de doenças que possam afetar macacos, micos e o homem. Está localizado na sede Guapimirim do Parque Estadual dos Três Picos (PETP), na Estrada do Paraíso s/nº, bairro Paraíso, em Guapimirim.