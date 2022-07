Trem da SuperVia na estação Guapimirim - Divulgação

Trem da SuperVia na estação GuapimirimDivulgação

Publicado 22/07/2022 17:44

Guapimirim – A SuperVia vai interromper a circulação de trem na extensão Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, no próximo dia 7 de agosto, num domingo, devido a uma manutenção na via férrea e na rede aérea. O serviço voltará ao normal na segunda-feira (8).

A circulação também ficará suspensa na mesma data para os trens do trecho Gramacho-Saracuruna e da extensão Vila Inhomirim.

Esse tipo de manutenção prévia programada tem sido bastante comum em dia de domingo. Só em 2022, já aconteceu, por exemplo, nos dias 23 de janeiro, 17 de abril, 15 de maio e 26 de junho.

Quem precisar ir até Duque de Caxias ou ao Rio terá de optar por ônibus ou van. O mesmo vale para quem quiser ir a Guapimirim.