Parte dos entorpecentes apreendidos; na imagem é possível ver que são de diferentes facções criminosas - Divulgação

Parte dos entorpecentes apreendidos; na imagem é possível ver que são de diferentes facções criminosasDivulgação

Publicado 21/07/2022 20:42

Guapimirim – Um homem de 32 anos, identificado pelas iniciais F. S. A. – vulgo Fabinho –, foi preso em flagrante por crime de tráfico de drogas em Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, na noite dessa quarta-feira (20/7). A captura foi feita por policiais civis da 67ª DP (Guapimirim).

Com o acusado foram apreendidos: nove tubos com cocaína de R$ 100 cada, seis tabletes de maconha de R$ 30 cada e dois tabletes de maconha de R$ 100 cada. Também houve diligência na casa de F. S. A., e os agentes apreenderam R$ 1.270 em espécie e três telefones celulares.

A grana apreendida é fruto da venda de entorpecentes e os smartphones foram deixados pelos clientes como garantia para compras feitas no fiado, segundo as investigações.

Os entorpecentes eram retirados na Vila do João e Parque União, ambas comunidades controladas por facções rivais no Complexo da Maré, na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro, e revendidos no bairro Iconha, em Guapimirim. O traficante buscava a carga de ônibus como um passageiro qualquer.

Os policiais acompanharam o momento em que o acusado estacionou uma motocicleta no bairro Bananal, em Guapimirim, para pegar um ônibus para favelas cariocas. Quando retornou, acabou preso e tendo os itens apreendidos. O criminoso era monitorado pelo Setor de Inteligência da 67ª DP (Guapimirim).

F. S. A. foi preso com base no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que trata de crime de tráfico de drogas.