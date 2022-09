O acordo permitirá graduar professores da rede municipal de ensino em licenciatura em pedagogia, matemática e geografia - Secom PMG - Divulgação

O acordo permitirá graduar professores da rede municipal de ensino em licenciatura em pedagogia, matemática e geografiaSecom PMG - Divulgação

Publicado 08/09/2022 18:16

Guapimirim – A Prefeitura de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, firmou acordo com a Faculdade de Educação da Baixada Fluminense (FEBF) – vinculada à Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) – para que esta gradue professores da rede municipal de ensino. O acordo foi assinado no último dia 29 de agosto.

Pelo acordo, serão oferecidos cursos de graduação de licenciatura em pedagogia, matemática e geografia, além de cursos de extensão e pesquisa. A modalidade licenciatura permite que os docentes lecionem para estudantes da educação básica. A escolha dos cursos se deve às pesquisas e necessidades detectadas pelo governo guapimiriense.

Estiveram presentes no momento de assinatura a prefeita de Guapimirim, Marina Rocha (PMB-RJ), o vice-prefeito Natalício Correa, o secretário municipal de Educação, Ricardo Almeida, além do reitor da Uerj, professor Mário Sérgio Carneiro.

A data das aulas ainda não foi divulgada.