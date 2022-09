O pão francês faz parte do café da manhã de milhões de brasileiros - pvproductions - Freepik - Creative Commons

Publicado 06/09/2022 16:51

Guapimirim – O programa Café do Trabalhador será lançado em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, às 8h da próxima quinta-feira (8/9), na Praça da Emancipação, no Centro. Por um valor simbólico de R$ 0,50, será possível se alimentar com um café, pão com manteiga e uma fruta. O serviço será oferecido à população de segunda a sexta-feira em dias úteis.

Em Guapimirim, o programa é fruto de uma parceria entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro e a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.

O programa tem por intuito oferecer a primeira refeição do dia a um preço simbólico e atua em locais de bastante movimentação para o trabalhador, como pontos de ônibus e estações rodoviárias, de trem e de metrô.