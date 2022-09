A vacinação ajuda a salvar vidas - Freepik - Reprodução - Creative Commons

A vacinação ajuda a salvar vidasFreepik - Reprodução - Creative Commons

Publicado 12/09/2022 13:56

Guapimirim – A edição de 2022 da campanha nacional de multivacinação e contra a poliomielite foi prorrogada em todo o país para até o próximo dia 30 de setembro. Desse modo, o prazo também se estende a Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Poliomielite

prazo inicial era até essa sexta-feira (9/9). A justificativa para a prorrogação, segundo o Ministério da Saúde, se deve à baixa adesão. As campanhas são voltadas crianças e adolescentes abaixo dos 15 anos. Até a última terça-feira (6/9), apenas 35% das crianças de 1 a 4 anos tinham se imunizado contra poliomielite. Desde o passado dia 8 de agosto, foram aplicadas quatro milhões de doses.

O foco da campanha é imunizar contra paralisia infantil 14,3 milhões de crianças de 1 a 4 anos, o equivalente a 95% da população-alvo. Não há cura para a doença, e a vacinação é a única forma de prevenção.

“(...) As crianças menores de 1 ano deverão ser imunizadas conforme a situação vacinal para o esquema primário. As crianças de 1 a 4 anos deverão tomar uma dose da Vacina Oral Poliomielite (VOP), desde que já tenham recebido as três doses de Vacina Inativada Poliomielite (VIP) do esquema básico”, explicou o Ministério da Saúde.

Em 1994, a Organização Mundial de Saúde (OMS) certificou que a poliomielite foi erradicada no Brasil. Contudo, a vacinação continua sendo necessária, porque a doença existe em outras partes do mundo e corre o risco de ser importada para a nação sul-americana.

Nessa sexta-feira (9), por exemplo, a governadora de Nova Iorque, Kathy Hochul, nos Estados Unidos, decretou estado de emergência por 30 dias, após amostras do vírus da poliomielite terem sido detectadas em esgoto de quatro municípios.

Em julho passado, autoridades sanitárias estadunidenses detectaram um caso de poliomielite. O país estava sem registro dessa enfermidade há mais de 10 anos.

Multivacinação

A campanha de multivacinação é realizada pelo Ministério da Saúde desde 1980. Desse modo, é possível prevenir surtos de doenças e óbitos.

Na multivacinação estão disponíveis imunizantes contra as seguintes enfermidades:

* DTP (tríplice bacteriana).

* Febre amarela.

* Hepatites A e B.

* HPV quadrivalente (Papilomavírus Humano).

* Meningocócica C (conjugada).

* Penta (DTP/Hib/Hep B).

* Pneumocócica 10 valente.

* VIP (Vacina Inativada Poliomielite).

* VOP (Vacina Oral Poliomielite).

* VRH (Vacina Rotavírus Humano).

* Tetraviral (Sarampo, Rubéola, Caxumba, Varicela).

* Tríplice viral (Sarampo, Rubéola, Caxumba).

* Varicela.

Para os adolescentes menores de 15 anos, são ofertadas vacinas contra dT (dupla adulto), dTpa, febre amarela, hepatite B, HPV, meningocócica ACWY (conjugada) e tríplice viral.

A vacina contra o HPV ajuda a prevenir verrugas genitais e alguns tipos de cânceres do útero, vulva e vagina, no pênis, anal e de orofaringe.

Em Guapimirim, a campanha acontece em dias úteis, de segunda a sexta-feira, em todos os postos de saúde e no centro pediátrico. É preciso levar a caderneta de vacinação e um documento do paciente.