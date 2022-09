Fotomontagem: do lado esquerdo, Silvio Santos chega ao salão do Jassa e cumprimenta sorridente os fãs; do lado direito, ele deixa o local sem tirar fotos com o público que o aguardava - Divulgação

Publicado 10/09/2022 20:02 | Atualizado 10/09/2022 20:13

Guapimirim – O DIA traz os detalhes sobre o vídeo no qual aparece Silvio Santos se recusando a tirar foto com admiradores, ao sair do salão de beleza do cabeleireiro Jassa, no Jardim Paulista, em São Paulo. O caso aconteceu em maio deste ano, mas só está repercutindo agora na imprensa, porque um internauta decidiu postar ontem (9/9) essa parte negativa do episódio.

No vídeo, que está viralizando na internet, é possível ouvir a voz de um rapaz, dizendo ser do Rio de Janeiro, que pedia o registro com o seu ídolo. A reportagem o localizou. Ele é morador de Guapimirim – município da Região Metropolitana do Rio de Janeiro situado a 70 quilômetros da capital fluminense –, se chama Gleison Milanez, de 27 anos, e é graduado em Produção Audiovisual. De início, ele rejeitou conversar com a reportagem, porque não queria se expor. Após muita persistência e horas tentando convencê-lo, ele aceitou falar com o jornal.

“Eu vim do [estado] do Rio de Janeiro, Silvio”, apelou o fã guapimiriense na época que tentou uma foto com o seu maior ídolo.

Outro jovem, o que aparece no vídeo, tentou convencer o apresentador: “Eles vieram de longe comigo!”. Mas foi em vão. Acompanhado por seguranças e um motorista e com cara de poucos amigos, o empresário disse que não gostava de fotos e foi embora.

Nas redes sociais, o vídeo já virou ‘meme’, e os comentários se dividem entre os que criticam a postura de Silvio Santos e os que o defendem e justificam que ele já tem 91 anos.

O outro lado da história

O DIA conversou com Gleison Milanez. Ele defendeu o apresentador e disse que não gostou da atitude de um colega, um dos presentes na ocasião e o responsável pelo vazamento do material.

As imagens polêmicas só mostraram o momento que Silvio Santos deixou o salão de beleza. Na mesma rede social, é possível achar outro trecho do episódio, publicado no dia 15 de maio deste ano, alguns dias após o encontro, de quando o apresentador chegou ao local e foi receptivo, acenando para os fãs.

“Bom dia! O que vocês querem fazer?”, perguntou o empresário aos presentes.

“Tirar uma foto (risos), te conhecer, Silvio”, respondeu um fã não identificado.

Quando o comunicador chegou ao salão de beleza, havia poucas pessoas. Mas, ao deixar o espaço, ele se deparou com uma multidão.

“O Silvio Santos foi super atencioso, sim, com os fãs ao chegar no local, cumprimentou a todos sorrindo e nos perguntou o que queríamos. E todos respondemos que queríamos fotos. Na hora, tinha apenas umas cinco pessoas. Quando ele saiu do salão, ele se deparou com mais de cem pessoas para tirar foto. Uma fila gigantesca! Só que ele estava atrasado, porque ele tinha um programa [de TV] para gravar”, contou Gleison Milanez ao DIA.

“A gente está num período pós-pandemia. Ele é um senhor de idade, de mais de 90 anos, não dá para ficar tendo contato, porque coloca a saúde dele em risco. Infelizmente, tem outros fãs que só mostram um momento ruim do artista para ‘lacrar’. Posso afirmar que o Silvio [Santos] foi atencioso e educado, sim”, continuou o fã guapimiriense, ao criticar a postura do colega que vazou o vídeo.

À reportagem, o morador de Guapimirim declarou ser um ‘um grande admirador’ do apresentador, que o inspira com a trajetória de vida de um camelô que se tornou um dos maiores comunicadores do país à custa de muito trabalho. E também contou que possui dois livros, contando a história do empresário.