Registro de atividade desenvolvida pela ONG - Arte Faz Parte Produções - Imagem cedida ao DIA

Registro de atividade desenvolvida pela ONGArte Faz Parte Produções - Imagem cedida ao DIA

Publicado 14/09/2022 11:16 | Atualizado 14/09/2022 12:00

Guapimirim – Deficientes visuais de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, e de outras partes do Brasil poderão participar de uma oficina gratuita de poesia falada e escrita criativa. As aulas serão feitas online e ao vivo entre os dias 16 e 21 de setembro deste ano, às 18h30, e integram o projeto Teatro, Protagonismo de Direitos Humanos. As atividades serão realizadas pela produtora de impacto social Arte Faz Parte Produções.

As oficinas são voltadas para pessoas cegas ou com deficiência visual a partir dos 18 anos. O tema a ser trabalhado será ‘O Bicentenário de Independência e seu Cotidiano’. Ao todo, são 35 vagas disponíveis.

Ao final das atividades, haverá uma publicação de um e-book e de uma ‘playlist’ áudio poema, segundo os organizadores.

As aulas serão ministradas pelos profissionais de arte educadores Victor Meirelles e Yassu Noguchi.

“A relevância do tema vem pela confluência de colocar em evidência a independência não só do Brasil, mas do público participante no fazer artístico, dando a eles o protagonismo necessário, possibilitando um grito pelas vias poéticas”, expressou Victor Meirelles.

O projeto conta com o apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro e está contextualizado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostos pela Organização das Nações Unidas (ONU) como instrumentos de erradicação da pobreza e a garantia de igualdade social, por exemplo, com metas para até o ano de 2030.

Essa já é a segunda edição desse projeto. A primeira foi feita com pessoas em situação de rua.

A produtora Arte Faz Parte Produções tem sede no Rio de Janeiro e atua nesse segmento desde 2008, promovendo oficinas, exposições e atividades artísticas e culturais.