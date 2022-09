A vacinação ajuda a proteger o animal contra a raiva - serhii_bobyk - Freepik - Creative Commons

Publicado 19/09/2022 17:30

Guapimirim – O município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, terá a primeira etapa de vacinação contra raiva animal para cães e gatos, no próximo sábado (24/8). Alguns postos estão com horários diferenciados em relação à maioria. A imunização é promovida pela Secretaria Municipal de Saúde.

No posto volante da Várzea Alegre, a vacinação será feita das 8h às 12h. E no posto volante de Cordovil, das 12h30 às 17h.

Nos demais locais, a imunização acontecerá das 8h às 16h:

* Centro Municipal de Vacinação, na Praça da Emancipação, no Centro.

* Colégio Estadual Professora Alvina Valério da Silva.

* Drive no bairro Cotia.

* Escola Municipal Castro Alves.

* Escola Municipal Comandante Lellis de Souza.

* Escola Municipal Fazenda Sernambetiba.

* Escola Municipal Professor Otelo.

* Escola Municipal Professora Ilza Junger Pacheco.

* Escola Municipal Rui Barbosa.

* Escola Municipal Santa Eugênia.

* Ginásio Poliesportivo.

* Praça do Limoeiro.

* Praça Paulo Terra.

* Posto de Saúde da Cidadania.

* Posto de Saúde da Vila Olímpia.

* Posto de Saúde do Orindi.

* Posto de Saúde do Vale das Pedrinhas.