A vacina ajuda a salvar vidas - Johaehn - Pixabay - Creative Commons

Publicado 04/10/2022 18:38

Guapimirim – A vacinação contra o coronavírus (Sars-CoV-2) ainda está disponível em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde.



É possível receber a primeira, segunda, terceira (chamada de primeira dose de reforço) ou a quarta (chamada de segunda dose de reforço) dose.

A quarta dose está disponível para quem tomou a terceira há quatro meses pelo menos.Veja onde se imunizar:



Crianças



A imunização para crianças de 3 a 11 anos acontece de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 9h às 16h, no Centro de Vacinação, ao lado da Praça da Emancipação, no Centro.



Nos demais locais, abaixo, a vacinação acontece das 8h às 11h, em locais específicos, conforme o dia útil da semana:



* Posto de saúde de Parada Modelo – terça-feira.

* Posto de saúde do Orindi – quarta-feira.

* Posto de saúde do Vale das Pedrinhas – quarta-feira.

* Posto de saúde da Vila Olímpia – quinta-feira.



Demais populações-alvo



Para as demais populações-alvo – adolescentes de 12 a 17 anos, adultos em geral, idosos e pacientes imunossuprimidos – a vacinação de primeira, segunda, terceira ou quarta dose ocorre das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, no Centro de Vacinação, ao lado da Praça da Emancipação, no Centro.



Nos demais locais, abaixo, a imunização contra covid-19 acontece de segunda a sexta-feira, também em dias úteis, das 8h às 11h.



* Posto de saúde de Parada Modelo.

* Posto de saúde do Vale das Pedrinhas.

* Posto de saúde da Vila Olímpia.

* Posto de saúde do Orindi.



Idosos a partir dos 60 anos com dificuldade de locomoção ou enfermidades que limitem a saída de casa podem solicitar a vacinação em domicílio. Para isso, basta que um familiar agende a visita de um profissional de saúde.