A prefeita Marina Rocha e o vice-prefeito Natalício da Farmácia abrem para o público a unidade de saúde reformada - Secom PMG - Imagem cedida ao DIA

Publicado 29/09/2022 19:44

Guapimirim – O município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, ganhou uma nova clínica de saúde da família no Vale das Pedrinhas, na região do Canal Mirim. A entrega foi feita pela prefeita Marina Rocha (PMB-RJ) nessa quarta-feira (28/9).

A referida unidade de saúde foi ampliada e reformada, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde.

“Primeiramente, é a sensação de dever cumprido. Quando a gente chegava aqui, a gente não via uma unidade de saúde, e sim uma ‘loja’ separada por divisórias, nossos funcionários trabalhando sem o mínimo conforto e os nossos pacientes sendo recebidos sem o mínimo conforto. Não dá para falar que era um atendimento humanizado (...); e hoje a gente traz para o nosso povo essa clínica feita com muito zelo e muito carinho. Eu tive a oportunidade de acompanhar essa obra e de opinar em cada detalhe. É mais do que dar uma estética a esse lugar e um ambiente bonito, é proporcionar para as pessoas um ambiente de saúde de verdade”, destacou a mandatária guapimiriense.

Na ocasião, também foi entregue à população uma praça com brinquedos e uma quadra esportiva na região do Canal Mirim.

“Esse era um posto desagradável e não acolhia os moradores da Rua 11; (...) é muito gratificante poder participar desse grande evento. E não é só a saúde. Estamos entregando a quadra de esportes, nossa academia da terceira idade e os brinquedos para as crianças. Nossos munícipes merecem”, completou o secretário municipal de Saúde, Natalício da Farmácia, também vice-prefeito.