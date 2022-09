A capacitação ocorreu no auditório da Prefeitura de Guapimirim - Secom PMG - Divulgação

Publicado 24/09/2022 15:30

Guapimirim – Agentes de endemias e voluntários participaram de uma capacitação para a edição de 2022 da campanha de vacinação contra raiva animal em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, nessa sexta-feira (23/9). A atividade foi promovida pela Secretaria Municipal de Saúde.

“A vacinação contra raiva é anual e totalmente gratuita. A raiva é uma doença viral, sendo a vacina sua única forma de prevenção”, alertou a Prefeitura de Guapimirim.

A primeira etapa de imunização acontece neste sábado (24) em vários bairros, conforme divulgado pelo DIA recentemente.

No posto volante de Cordovil, a imunização vai até as 17h. Nos demais, até as 16h.

* Centro Municipal de Vacinação, na Praça da Emancipação, no Centro.

* Colégio Estadual Professora Alvina Valério da Silva.

* Drive no bairro Cotia.

* Escola Municipal Castro Alves.

* Escola Municipal Comandante Lellis de Souza.

* Escola Municipal Fazenda Sernambetiba.

* Escola Municipal Professor Otelo.

* Escola Municipal Professora Ilza Junger Pacheco.

* Escola Municipal Rui Barbosa.

* Escola Municipal Santa Eugênia.

* Ginásio Poliesportivo.

* Praça do Limoeiro.

* Praça Paulo Terra.

* Posto de Saúde da Cidadania.

* Posto de Saúde da Vila Olímpia.

* Posto de Saúde do Orindi.

* Posto de Saúde do Vale das Pedrinhas.