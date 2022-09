Fachada da 67ª DP, em Guapimirim - Foto: Izaias França - O DIA - Arquivo

Fachada da 67ª DP, em GuapimirimFoto: Izaias França - O DIA - Arquivo

Publicado 23/09/2022 19:39

Guapimirim – Um homem de 79 anos, identificado apenas com as iniciais M. A., foi preso em flagrante, nessa quinta-feira (22/9), por tentativa de estupro de vulnerável em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A vítima é uma adolescente de 12 anos. A captura do suspeito foi feita em ação conjunta entre policiais civis da 67ª DP (Guapimirim) e policiais militares do Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) de Guapimirim, vinculado ao 34º Batalhão de Polícia Militar (34º BPM).

A garota estava num curral próximo de casa, numa área rural de Guapimirim, cuidando de um cavalo. O suspeito passou de bicicleta e ficou observando-a. Depois de um tempo, ele voltou ao local, largou a bicicleta e adentrou no terreno onde a adolescente estava.

Um vizinho estranhou o comportamento de M. A. e decidiu segui-lo para ver o que estava acontecendo.

Segundo as investigações, o suposto abusador teria segurado a vítima pela blusa e baixado a própria calça, ficando nu da cintura para baixo. O idoso teria ameaçado matar os pais da menina, se ela contasse para alguém o que ele pretendia fazer com ela.

A vítima conseguiu se livrar do estupro e saiu correndo, quando o vizinho, que estava desconfiado do suspeito, gritou, ao se deparar com a cena do idoso exibindo a genitália para ela. Nesse instante, M. A. levantou a calça e tentou fugir, sendo detido por essa testemunha e outro morador da região.

A polícia foi acionada. Uma viatura da polícia civil e outra da polícia militar chegaram quase simultaneamente ao local do episódio.

A título de curiosidade, em 2008, M. A. respondeu um processo por tentativa de homicídio, mas acabou sendo absolvido.