Fachada da 67ª DP, em GuapimirimDivulgação

Publicado 22/09/2022 21:42

Guapimirim – Um homem de 32 anos, identificado com Marllon Siqueira, foi preso preventivamente por crime de tráfico de drogas em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, nessa quarta-feira (21/9). A captura foi feita numa ação conjunta entre policiais civis da 67ª DP (Guapimirim) e policiais militares do Serviço Reservado do 34º Batalhão de Polícia Militar (34º BPM).

Os agentes cumpriram um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Criminal da Comarca de Guapimirim no último dia 13 de setembro. O réu estava foragido da casa onde morava, no bairro Limoeiro, tendo sido monitorado e localizado alguns dias após no bairro Citrolândia.

Detalhes sobre o histórico criminal do suspeito não foram divulgados. A captura de Marllon Siqueira tem como base o artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que trata do delito de tráfico de entorpecentes.