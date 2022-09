Trecho da BR-493 nas proximidades de Guapimirim - Divulgação

Publicado 25/09/2022 18:40

Guapimirim – Um casal de idosos de Minas Gerais foi assaltado e agredido por bandidos no quilômetro 10 da BR-493, na altura de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, na noite da última sexta-feira (23/9). As vítimas são Carmo Antonio Rosa, de 73 anos, e Maria Geralda Rosa, de 76 anos.

As vítimas passavam pela rodovia federal a caminho de Cabo Frio (RJ), na Região dos Lagos, quando foram interceptadas por quatro criminosos armados em dois veículos. O automóvel do casal foi levado com todos os pertences.

O idoso, que era o motorista, foi baleado no braço, enquanto a senhora levou coronhadas na cabeça. Com eles, estavam mais três pessoas, entre elas uma pessoa com deficiência, as quais não foram identificadas.

As vítimas foram socorridas por policiais militares, que as levaram à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Manilha, no município vizinho de Itaboraí. De lá, foram transferidas para o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo. O motorista foi operado nesta unidade de saúde. Já a mulher foi atendida na emergência por clínico geral, ortopedista e cirurgião. A saúde de ambos é estável.

Até o momento, não há informações sobre a identidade dos assaltantes.