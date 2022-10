Imagem ilustrativa do app e-Título - TSE - Divulgação

Imagem ilustrativa do app e-TítuloTSE - Divulgação

Publicado 01/10/2022 16:05

Guapimirim – Eleitores de todo o Brasil, incluindo Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, tem até hoje (1/10), para baixar pelo celular o app e-Título, que substitui o documento impresso se não o tiver em mãos. É de conhecimento público que amanhã (2) acontecerá o primeiro turno das eleições de 2022. No estado do Rio de Janeiro, ocorrerá das 8h às 17h, no mesmo horário de Brasília.

O app pode ser baixado nas plataformas Android e iOS, conforme sistema operacional instalado no smartphone. O aplicativo não estará disponível nos dias de votação no primeiro nem no segundo turno, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Cabe destacar que, embora seja permitido apresentar o título de eleitor digital, não será permitido levar o celular para a cabine de votação. O aparelho deverá ficar com o mesário, sendo entregue logo após o eleitor votar. Tablets e máquinas fotográficas também são proibidos na cabine de votação.

“A medida visa proteger o eleitorado de eventuais coações e garantir o sigilo do voto previsto na Constituição Federal. Para evitar surpresas, anote os números das candidatas e dos candidatos escolhidos em um papel e leve a ‘cola eleitoral’ consigo para a seção eleitoral”, justificou a Justiça Eleitoral.

No próximo domingo (2), o eleitor votará para eleger presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual.

O voto é obrigatório para pessoas entre 18 e 69 anos e facultativo para as que têm 16 e 17 anos e para acima dos 70 anos, além dos analfabetos.

Mais de 156 milhões de eleitores estão aptos a votar em 2022. O processo eleitoral será realizado em 5.570 municípios brasileiros e 181 localidades no exterior.