O ato de vacina salva vidas - Freepik - Creative Commons

Publicado 30/09/2022 13:59

Guapimirim – A edição de 2022 da campanha de multivacinação e contra a poliomielite (paralisia infantil) termina nesta sexta-feira (30/9) em todo o Brasil, incluindo Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.A imunização é destinada a crianças e adolescentes menores de 15 anos. Para a vacina contra poliomielite, o público-alvo esperado é de 14,3 milhões crianças entre 1 e 4 anos.“As crianças de 1 a 4 anos deverão tomar uma dose da Vacina Oral Poliomielite (VOP), desde que já tenham recebido as três doses de Vacina Inativada Poliomielite (VIP) do esquema básico. Cerca de 6 milhões de doses já foram aplicadas no Brasil”, explicou o Ministério da Saúde.A campanha teve início no último dia 8 de agosto. No dia 9 de setembro, foi prorrogada até o fim deste mês.Na multivacinação, estão disponíveis imunizantes contra as seguintes enfermidades: