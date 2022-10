Mais do que uma expressão artística, o artesanato gera renda para o trabalhador - Stefan Schweihofer - Pixabay - Creative Commons

Mais do que uma expressão artística, o artesanato gera renda para o trabalhadorStefan Schweihofer - Pixabay - Creative Commons

Publicado 06/10/2022 16:00 | Atualizado 06/10/2022 16:04

Guapimirim – O Programa de Fortalecimento do Artesanato Fluminense (PFAF) abriu inscrições para o cadastro de artistas e grupos artísticos de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O prazo vai até o próximo dia 11 de novembro. O objetivo é fazer um mapeamento que servirá para futuros estudos e o incentivo de políticas públicas culturais para fortalecer o artesanato, o turismo e o empreendedorismo.

O PFAF é desenvolvido pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) e conta com o apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Nos municípios onde esteja inserido, o programa também conta com a parceria das respectivas prefeituras.

Atualmente, o PFAF contempla 46 cidades, incluindo Guapimirim, Teresópolis, Cachoeiras de Macacu, Cardoso Moreira, entre outras. Em cada município, a execução do programa está em fase diferente.

Na semana passada, foram encerradas as aulas do 2º bloco do curso de capacitação “Qualificar para melhor empreender”. Os artesãos que tiveram mais de 70% de frequência serão certificados. Além disso, haverá uma feira de economia criativa em cada município após a conclusão do curso.