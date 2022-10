Momento em que o suspeito é preso - Divulgação

Momento em que o suspeito é presoDivulgação

Publicado 05/10/2022 20:19

Guapimirim – Um homem de 43 anos, identificado pelas iniciais G. M. S., foi preso preventivamente por crime de estupro de vulnerável contra duas sobrinhas em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A captura foi feita por policiais civis da 67ª DP (Guapimirim) nesta quarta-feira (5/10).

De acordo com as investigações, o réu foi acusado pelas duas vítimas, ambas de 12 anos, de ter passado a mão nas partes íntimas delas em datas distintas, as quais não foram divulgadas.

A captura do suspeito teve como base o artigo 217-A do Código Penal (Lei nº 2.848/1940), que trata do delito de estupro de vulnerável, e em cumprimento do mandado expedido pela Vara Criminal da Comarca de Guapimirim.

Os nomes das duas adolescentes não serão divulgados em cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990), que proíbe a exposição de menores de idade em situações de violações, violência e de vulnerabilidade social.