A vacinação protege o animal contra a raiva - Freepik - Creative Commons

Publicado 07/10/2022 20:56

Guapimirim – A segunda etapa da campanha de vacinação contra raiva animal para cães e gatos em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, acontecerá no próximo dia 15 de outubro, num sábado. A imunização acontecerá das 8h às 16h e está sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.

Veja os locais:

* Capela São José (em Várzea Alegre).

* Creche Municipal Nelson Carneiro.

* Bar do Viseu.

* Escola Municipal Rosa de Sarom.

* Limoeiro / Iconha.

* Posto de saúde de Parada Ideal.

*Posto de saúde do Status.

* Praça do Sapê.

* Praça Jardim Guapimirim.

* Praça Niterói.

* Prefeitura de Guapimirim (sede nova).

* Volante Areal.