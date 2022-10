Martha Paiva e Gabriel Sant’Anna - Cia. do Solo - Imagem cedida ao DIA

Publicado 12/10/2022 17:19

Guapimirim – O município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, terá o espetáculo ‘Solos de Histórias: uma pausa para ler, contar e ouvir’. Trata-se de uma contação de histórias que ocorrerá das 9h às 13h do próximo dia 20 de novembro – data que coincide com o Dia da Consciência Negra –. na Praça Agnaldo Pereira, no bairro Parada Modelo. A atividade será gratuita e promovida pelo grupo teatral Cia. do Solo, do Rio, formado pelos artistas Martha Paiva e Gabriel Sant’Anna.

Além da roda de histórias, haverá espaço para leitura, troca de livros e música. O evento tem por intuito estimular a leitura e é feito em praças públicas e espaços culturais em municípios fluminenses. O público poderá se divertir com fábulas, lendas, cantigas e pequenos causos, segundo os organizadores.

“Vamos afirmar a contação de histórias como linguagem artística contemporânea capaz de integrar diversas manifestações artísticas como o teatro, a música, a dança, as artes visuais, a comédia física entre outras. Pretendemos possibilitar, a partir das histórias, reflexões e discussões sobre aspectos essenciais e urgentes em nossa sociedade, tais como a tolerância, o respeito ao próximo e a cidadania”, diz Gabriel acrescentando a importância de se democratizar o acesso à arte com ações gratuitas”, explicou Gabriel Sant’Anna, da Cia. do Solo.

Programação:

* Terra nos sapatos: Sessões de histórias selecionadas do repertório da Cia do Solo composto por contos tradicionais de diversas culturas, todos em domínio público.

* Escambo-Escambo: Sob uma tenda será criado um espaço acolhedor para leitura e mediação de livros, além da realização da troca de livros entre o público.

* Solo com Vida: Sessões com contadores de histórias profissionais convidados, entre eles: Paulinha Cavalcanti, contadora de histórias, atriz e arte educadora; Anderson Barreto, artista multilinguagem e educador; Daniela D’Andrea, educadora e contadora de histórias; Alexandre Damascena, ator e professor de dramaturgia e literatura; Angelo Tramezzino, ator, diretor, contador de histórias e agente cultural; e Daniel Martinez, ator, contador de histórias, escritor, arte-educador e pedagogo.

* Roda de Histórias: Atividade em que o público assume o protagonismo e compartilha as histórias que sabe, enquanto os contadores da Cia do Solo animarão a roda tocando e cantando e contando pequenos causos, entre uma história e outra.

Outras informações

Essas atividades contam com o apoio institucional da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, por meio do edital Retomada Cultural RJ2, cuja finalidade é divulgar a arte de contar histórias como patrimônio imaterial presente em diversas culturas, além de estimular o contato direto com os livros, desse modo estimulando a leitura.

Essas rodas de leitura também estão previstas para ocorrer na capital carioca e nos municípios de Itaguaí, Magé, Resende e Mangaratiba, segundo a Cia. do Solo ao DIA.