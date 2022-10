Carlos André, o acusado - Divulgação

Publicado 10/10/2022 20:11

Guapimirim – Um homem de 39 anos foi preso preventivamente em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, acusado de furtos em residências. O réu se chama Carlos André de Oliveira. A captura foi feita por policiais civis da 67ª DP (Guapimirim), nesta segunda-feira (10/10), em cumprimento de mandado expedido pela Vara Criminal da Comarca de Guapimirim.

Carlos André foi identificado como autor de três furtos ocorridos no bairro Cantagalo nos últimos dias 2, 9 e 27 de setembro. De acordo com as investigações, ele teria invadido as residências pelo basculante.

A captura do réu teve como base o artigo 155 do Código Penal (Lei nº 2.848/1940), que trata dos delitos de furto qualificado.

Carlos André possui 10 anotações criminais, sendo cinco por furto qualificado, duas por roubo qualificado, uma por tráfico de drogas, uma por receptação e mais uma por ameaça.