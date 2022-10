Momento em que o acusado chega à delegacia, acompanhando pelos dois agentes que o prenderam - Divulgação

Publicado 13/10/2022 19:25 | Atualizado 13/10/2022 19:29

Guapimirim – Um homem de 41 anos, identificado apenas pelas iniciais D. L., foi preso na noite dessa quarta-feira (12/10), por tentar matar a tiros a ex-companheira, de 30 anos, cuja identidade será preservada. A captura foi feita por policiais civis da 67ª DP (Guapimirim) em Piabetá, no município vizinho de Magé, na Baixada Fluminense, em cumprimento de mandado de prisão temporária, de 30 dias, expedido pela Vara Criminal da Comarca de Guapimirim.

A vítima mora em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Na madrugada do último dia 8 de setembro, o acusado foi à casa da ex-companheira, portando arma de fogo. Ele quebrou o vidro da janela ao tentar invadir o imóvel e se deparou com outro homem – o novo namorado dela – dormindo na cama. Na ocasião, a mulher escutou o barulho de vidro quebrando e foi ver o que estava acontecendo, quando D. L. disparou, mas errou o tiro.

A mulher, então, correu para outro cômodo. O réu também quebrou o vidro de outra janela e novamente atirou contra a ex-companheira, tendo novamente errado.

O criminoso começou a gritar, dizendo que mataria a ex-companheira e o atual namorado dela. D. L. fugiu do local, ao ouvir que a mulher ligava para a Polícia Militar pedindo socorro.

Ainda naquela madrugada, o réu mandou mensagem para a vítima por meio de um aplicativo, dizendo que não queria matá-la, mas que “perdeu a cabeça” ao vê-la com outro homem.

No dia seguinte aos fatos, em 9 de setembro, foi expedido um mandado de prisão temporária por 30 dias contra o criminoso. Desde então, ele estava foragido, tendo sido localizado posteriormente e monitorado pelo Setor de Inteligência da 67ª DP (Guapimirim).

Uma operação foi montada para prendê-lo. A ação contou com a participação das “Meninas Superpoderosas”. Para não levantar suspeitas, a equipe trajava roupas comuns ao ambiente, inclusive bermuda.

As “Meninas Superpoderosas” são uma equipe de policiais femininas da 67ª DP (Guapimirim) que atuam na captura de acusados de violência doméstica, violência sexual e de feminicídio.

D. L. foi preso por tentativa de feminicídio, tendo como base os artigos 121 e 14 do Código Penal (Lei nº 2.848/1940).