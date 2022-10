Imagem de uma rua no Rio enfeitada durante a Copa do Mundo de 2014 - Agência Brasil - Arquivo - Uso gratuito

Imagem de uma rua no Rio enfeitada durante a Copa do Mundo de 2014Agência Brasil - Arquivo - Uso gratuito

Publicado 14/10/2022 20:16

Guapimirim – O município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, terá o concurso “Ruas do Hexa”, de rua mais enfeitada para a Copa do Mundo de 2022. A iniciativa é promovida pela Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa, que concederá um prêmio de R$ 5 mil para a rua vencedora ou o perímetro de rua participante. O valor deverá ser utilizado em comum acordo com os vizinhos na estrutura e na festa da final do campeonato esportivo, independentemente das seleções que disputem.

A iniciativa premiará apenas as ruas ou os perímetros situados em território guapimiriense. As inscrições começaram na última segunda-feira (10/10) e vão até o próximo dia 24 deste mês, devendo ser feitas presencialmente na sede da referida secretaria, em dias úteis e horário comercial.

Se o Brasil chegar à final da Copa do Mundo, a rua vencedora também será contemplada com uma festa com show ao vivo e telão para o público assistir ao jogo, de acordo com a Prefeitura de Guapimirim nas redes sociais.

Uma comissão julgadora visitará as ruas inscritas entre os dias 16 e 17 de novembro próximos, a partir das 9h, e o resultado será divulgado no dia 25 do mesmo mês, coincidindo com o aniversário de 32 anos de Guapimirim.

No ato de inscrição, será preciso preencher uma ficha – fornecida no local – e informar o nome da rua, o perímetro que será enfeitado, com o tamanho da área enfeitada em metros, nome e endereço do responsável, cópias do documento de identidade, do CPF e do comprovante de residência e apenas o cabeçalho do extrato da conta bancária. O prêmio será depositado na conta indicada.

Serão avaliados os seguintes quesitos: originalidade, criatividade, temática, envolvimento da comunidade, beleza, área ornamentada (tamanho) e sustentabilidade.

O edital proíbe o uso político e de propaganda partidária na decoração e também contra o uso de nomes e imagens que atentem contra a moral, sob o risco de desclassificação.

A Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa fica na Rua Itacoatiara nº 99, no Centro de Guapimirim.