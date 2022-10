Padre abençoa os motociclistas - Secom PMG - Divulgação

Publicado 14/10/2022 21:11

Guapimirim – Fiéis católicos de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, celebraram o dia de Nossa Senhora Aparecida, na última quarta-feira (12/10), com missa, motociata e procissão.

A missa estava lotada e foi celebrada na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no bairro Parada Modelo.

A 7ª motociata aconteceu durante o dia e reuniu centenas de motociclistas do Moto Clube Nossa Senhora Aparecida, vinculado à igreja.

À noite, os cristãos católicos caminharam em procissão por ruas de Parada Modelo e da região.

No dia de Nossa Senhora Aparecida, a Diocese de Petrópolis, na Região Serrana, da qual a paróquia citada é ligada, divulgou decreto suspendendo as medidas restritivas de enfrentamento à pandemia de coronavírus (covid-19). Desse modo, o uso de máscara não é mais obrigatório nas paróquias geridas por essa diocese e também não haverá limitações de público, tendo em vista o avanço da vacinação no país.