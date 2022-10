A música é uma expressão artística e cultural - photogenia - Freepik - Creative Commons

A música é uma expressão artística e culturalphotogenia - Freepik - Creative Commons

Publicado 18/10/2022 16:44

Guapimirim – No município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, estão abertas inscrições para oficinas de desenho, percussão e jazz. O prazo vai até o próximo dia 1º de novembro. As atividades serão desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa.

A idade mínima para participar das oficinas é de 7 anos, a depender da modalidade, segundo os organizadores.

Para se candidatar, é preciso apresentar cópia os seguintes documentos:

* Carteira de identidade do aluno e do responsável legal (se o candidato for menor de idade).

* CPF do aluno e do responsável legal (se o candidato for menor de idade).

* Comprovante de residência (ex.: conta de luz, água ou telefone / internet).

* Declaração escolar.

As inscrições devem ser feitas presencialmente na referida secretaria, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 8h às 17h, na Rua Itacoatiara nº 99, no Centro.