Momento em que o pastor é capturado em Belford Roxo, na Baixada Fluminense - Divulgação

Momento em que o pastor é capturado em Belford Roxo, na Baixada FluminenseDivulgação

Publicado 19/10/2022 21:57

Guapimirim – Um pastor da Igreja Evangélica Pentecostal Assembleia de Deus – Ministério Jesus Reina – do bairro Jardim Guapimirim, em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, foi preso, nesta quarta-feira (19/10), por abusar sexualmente de sua enteada, de 12 anos, filmar as cenas e armazenar os vídeos no celular. A captura do acusado, de 57 anos, identificado pelas iniciais R. S. L., foi feita numa operação conjunta entre policiais civis da 67ª DP (Guapimirim) e da 54ª DP (Belford Roxo) em cumprimento de mandado expedido pela Vara Criminal da Comarca de Guapimirim.

O acusado estava escondido na casa de um amigo em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, desde que a esposa, mãe da adolescente, descobriu, na última segunda-feira (17), os abusos sofridos pela filha.

A mulher exibiu o vídeo ao marido, que confessou os abusos e se ajoelhou pedindo perdão. Em seguida, o abusador tentou se fazer de vítima, pegando uma faca e dizendo que iria se suicidar, tendo, então, saído de casa. No dia seguinte (18), R. S. L. mandou buscar suas roupas.

O pastor pedófilo admitiu que os abusos sexuais eram uma forma de se satisfazer, por não conseguir ter relações com a esposa diariamente.

A família da adolescente foi a 67ª DP (Guapimirim) denunciar os crimes. Já na terça-feira (18), foi feita uma representação contra o líder religioso e no mesmo dia o mandado de captura foi expedido pela Justiça fluminense. E hoje (19), o réu foi preso. A prisão de R. S. L. foi comemorada pelos agentes das duas delegacias que participaram da operação, tendo em vista a rapidez no cumprimento da ordem judicial.

A prisão do pastor contou com o apoio de fiéis da igreja que, em repúdio, gravaram telefonemas em que o acusado confessou os crimes contra a enteada. Os setores de inteligência da 67ª DP (Guapimirim) e da 54ª DP (Belford Roxo) passaram a monitorá-lo.

Segundo as investigações, os estupros aconteciam desde que a vítima tinha 6 anos. Hoje ela está com 12 anos. R. S. L. vive com a mãe da adolescente há 10 anos, ou seja, desde que a jovem tinha apenas 2 anos. Ele é pastor há 3 anos.

A vítima não contava nada para a mãe por medo de uma separação do casal e de que não tivesse mais contato com o irmãozinho de 4 anos, cujo pai é o pastor. O nome da jovem não será divulgado devido ao cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) – Lei nº 8.069/1990 –, que proíbe revelar a identidade de menores de idade em situação de vulnerabilidade social.

R. S. L. foi preso pelos crimes de estupro de vulnerável, conforme previsto no artigo 217-A do Código Penal (Lei nº 2.848/1940), filmar pornografia com adolescente e armazenar conteúdo pornográfico envolvendo menores de idade, delitos previstos nos artigos 240 e 241-B do ECA.

Mesmo com a prisão do criminoso, as investigações continuam, pois, além de pastor, R. S. L. era motorista de transporte escolar de crianças. A polícia pretende apurar se há mais vítimas.