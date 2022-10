Versão imprensa do livro "Marcos e Marcos" - Arte Faz Produção - Imagem cedida ao DIA

Versão imprensa do livro "Marcos e Marcos"Arte Faz Produção - Imagem cedida ao DIA

Publicado 19/10/2022 21:40

Guapimirim – O Dia do Poeta será celebrado nessa quinta-feira (20/10) com a distribuição do e-book de poesia Marcos e Marcos, de autoria dos poetas Marcos Peu e Victor Meirelles. A iniciativa é da produtora Arte Faz Parte, Arte Educação e Negócios de Impacto Social, cujo objetivo é destacar a importância da leitura e a conscientização sobre a discriminação racial no Brasil.

“Este dia é uma homenagem ao poeta e à possibilidade que ele dá para que outras pessoas tenham contato com a poesia e com o poema, podendo através dessa arte expandir seus horizontes e refletir sobre assuntos dolorosos, delicados, mas, ao mesmo tempo, de maneira leve e acolhedora. Viva o poeta”, comentou o poeta Victor Meirelles, que também é ator e arte-educador.

O livro virtual poderá ser solicitado por cidadãos de qualquer parte do Brasil, incluindo Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A obra foi lançada em julho do ano passado.

Marcos Peu, um dos escritores, nasceu em Brasília e viveu no Rio de Janeiro entre 1965 e 1988. É mestre em Educação e Especialista em Psicologia e Instituições Públicas, com especialização em Educação Física e tem licenciatura plena em Educação Física. Também é professor nesta área.

Victor Meirelles, também um dos autores, nasceu na capital fluminense e foi criado na comunidade da Coreia, no bairro de Senador Camará, na Zona Oeste do Rio. É pós-graduando em Filosofia e Direitos Humanos, estudante de Psicossociologia de Comunidades e Ecologia Social, tem licenciatura plena em Letras, é artista, arte-educador e ativista cultural.

O Dia do Poeta é uma data extraoficial comemorada pelos profissionais do setor. No Brasil, o Dia Nacional da Poesia é celebrado no dia 31 de outubro, graças à Lei nº 13.131/2015. A data marca o nascimento do poeta Carlos Drummond de Andrade.

Para retirar o e-book gratuitamente, é preciso preencher um formulário online ( clique aqui ) e aguardar o recebimento via e-mail.

A referida produtora também pretende celebrar a data com a divulgação de um clipe-poema da obra em seu canal no YouTube ( clique aqui ) nessa quinta-feira (20). O horário não foi informado. A obra conta com a direção de Alexandre Maia, interpretação e co-direção de Victor Meirelles, direção musical de Wanderson Lemos e produção de Alessandra Carvalho.

A produtora Arte Faz Parte Produções tem sede no Rio de Janeiro e atua nos segmentos cultural e literário desde 2008, promovendo oficinas, exposições e atividades artísticas e culturais.