"Luquinha" - Redes Sociais - Divulgação

Publicado 18/10/2022 21:33 | Atualizado 18/10/2022 22:19

Guapimirim – Um traficante acusado de matar um policial militar reformado foi preso no bairro Parada Ideal, em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, na noite dessa segunda-feira (17/10). A captura do criminoso, de 21 anos, identificado pelas iniciais L. D. F. S. – vulgo “Luquinha” –, foi feita numa operação conjunta entre policiais militares do 34º Batalhão de Polícia Militar (34º BPM) e policiais civis da 67ª DP (Guapimirim).

O acusado foi preso em flagrante por tráfico de entorpecentes associação para fins de tráfico de drogas, cujos delitos estão previstos nos artigos 33 e 35, respectivamente, da Lei nº 11.343/2006, que trata dos crimes de narcotráfico. No momento da captura, “Luquinha” estava com 22 invólucros de maconha vendidos a R$ 10 e R$ 20 cada.

“Luquinha” era o atual gerente do tráfico de drogas no bairro Parada Ideal. Ele responde na Justiça pelo homicídio e ocultação do cadáver de um policial militar reformado – o nome não foi divulgado – cujos delitos ocorreram em novembro de 2021, segundo as investigações.

Além disso, ele é acusado de tentativa de homicídio praticada em setembro do ano passado. O nome da vítima também não foi revelado. Já foram expedidos mandados de prisão contra sete acusados por conta desse crime, e “Luquinha” é o quarto integrante capturado por essa tentativa de assassinato.

Comparsa capturado

Na mesma ocasião, os policiais militares do 34º BPM e civis da 67ª DP (Guapimirim) prenderam outro traficante, de 31 anos, identificado pelas iniciais B. F. A., vulgo “BR”, com base nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. Com ele, foram apreendidos 49 invólucros de cocaína, os quais eram comercializados a R$ 10 cada.

“BR” era subordinado a “Luquinha”. Em 2017, foi preso e condenado por tráfico de drogas. Estava em liberdade desde julho de 2019.