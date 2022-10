A caminhada reuniu usuários do Polo do Idoso, em Guapimirim - Foto: Izaias França - O DIA

A caminhada reuniu usuários do Polo do Idoso, em GuapimirimFoto: Izaias França - O DIA

Publicado 20/10/2022 09:24

Guapimirim – Moradores de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, vários deles usuários do Centro de Convivência do Idoso e da Juventude, participaram de uma caminhada na manhã da última terça-feira (18/10) em celebração ao Dia Internacional do Idoso, celebrado no último dia 1º deste mês. A iniciativa foi promovida numa parceria entre as secretarias municipais de Assistência Social e Direitos Humanos e a de Esporte e Lazer.

O ponto de concentração foi na antiga sede da Prefeitura de Guapimirim. O público seguiu pela Avenida Dedo de Deus, principal via da cidade, passando por ruas da região. Os manifestantes buscaram chamar atenção sobre a importância de se respeitar as pessoas da terceira idade e a ter paciência com elas, por conta das limitações impostas pela idade.

A caminhada foi acompanhada por agentes da Guarda Civil Municipal de Guapimirim. O Centro de Convivência do Idoso e da Juventude – popularmente chamado de “Polo do Idoso” – é administrado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos e está localizado na Rua Eduardo Garcia nº 10, no Centro, ao lado da Praça da Emancipação.

Sobre o Dia do Idoso

O Dia Internacional do Idoso foi instituído pela Organizações das Nações Unidas (ONU) no ano de 1990, com o intuito de conscientizar sobre os cuidados com as pessoas da terceira idade.

A proteção ao idoso é uma questão de saúde pública e também de direitos humanos. Significa preservar o próprio futuro.

No Brasil, o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) reconhece como idoso uma pessoa a partir dos 60 anos. No estado do Rio de Janeiro, para efeito de gratuidade no transporte público, o benefício é concedido para cidadãos a partir dos 65 anos.

De 2012 a 2021, a população idosa brasileira passou de 11,3% para 14,7%, passando de 22,3 milhões para 31,2 milhões, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A Região Sudeste é a que concentra o maior percentual de pessoas a partir dos 60 anos, 16,6%, e o Rio de Janeiro é o estado com a maior concentração, 19,1%, segundo o órgão federal.

Estima-se que em 2030, o número de idosos deve superar o de crianças e adolescentes entre zero e 14 anos, conforme dados do Ministério da Saúde e da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas).